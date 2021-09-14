Kırıkkale'de ters yönde seyreden tırın sürücüsüne 1339 lira ceza

İ.F. idaresindeki 27 V 0495 plakalı tır, Kaletepe Mahallesi'nden Kırıkkale-Ankara kara yoluna ters yönden girerek Yeni Sanayi kavşağına kadar yaklaşık 2 kilometre ilerledi.

Kavşakta manevra yapıp normal yöne dönen tır, Ankara istikametine ilerledi.

Polis ekipleri tarafından KGYS kameralarından plakası tespit edilen tırın sürücüsüne 1339 lira ceza yazıldı.

Sürücü hakkında ayrıca trafiği tehlikeye attığı gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.