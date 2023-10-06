Kırıkkale'de terminalde silahlı kavga: 3 yaralı

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Kırıkkale'de otobüs terminalinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla, bir kişi de darp sonucu yaralandı, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi Terminali'nde faaliyet gösteren iki firma yetkilileri arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahıslar birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş açtı.

3 KİŞİ YARALANDI Açılan ateş sonucu kavgaya karışan R.B. (46) ve olayla ilgisi bulunmayan G.P. (56) yaralandı. S.Ç. (34) de darp sonucu yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. REKLAM AA'nın haberine göre, yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 8 kişiyi gözaltına aldı.