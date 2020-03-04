AA

Kırıkkale'de taksicilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na konvoylu destek



Kırıkkale Şoförler ve Otomobilciler Odası üyeleri, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak amacıyla yaklaşık 300 taksi ile konvoy oluşturdu.

Türk bayrakları ile donattıkları araçlarıyla Millet Bulvarı'nda toplanan grup adına konuşan Oda Başkanı Cemil Bora, operasyonda şehit olan askerlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Bora, "Bu vatan, bu millet ve bu toprak bizim. Şehitler de bizim. Savaşılacak toprağımız için canımız feda olacak. Bu etkinliğe eşlik ettikleri için taksici arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kutluyorum. Bu vatan benim diyen herkes burada." diye konuştu.

Konuşmanın ardından taksiciler, korna çalarak Millet, Alparslan Türkeş ve Atatürk Bulvarı üzerinden tekrar Millet Bulvarı'na geldi.