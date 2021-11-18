Sivil polis aracı, otomobille çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı

AA

H.A'nın kullandığı 71 ACF 254 plakalı otomobil ile polis memuru M.Ö. idaresindeki 71 AAG 583 plakalı hafif ticari araç, Yeşilvadi Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde çarpıştı. Kazada, sürücü H.A. ile polis memurları M.Ö. ve A.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis memurlarının İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli oldukları ve bir göreve gittikleri öğrenildi. Öte yandan, sürücü H.A'nın hastanede yapılan alkol testinde 235 promil alkollü olduğu belirlendi.