Şehir merkezinde dün akşam saatlerinde etkili olan rüzgar, yıkıma neden oldu. Hızı zaman zaman 75 kilometreye çıkan fırtına nedeniyle yollarda trafik durma noktasına geldi.

Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde evlerin çatıları uçarken pek çok ağaç da devrildi.

DHA'nın haberine göre; şiddetli rüzgarda savrulan bir çoban köpeği, tel örgülere çarparak öldü.

Belediye ekipleri, şehirde hasar tespit çalışması başlattı.