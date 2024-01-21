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        Haberler Gündem Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı - Güncel haberler

        Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı

        Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 02:33 Güncelleme: 21.01.2024 - 02:33
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        Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
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        A.D. idaresindeki otomobil, Millet Bulvarı Rektörlük Kavşağı yakınlarında seyir halindeyken motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Otomobilden çıkan alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

        Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, otomobilde hasara yol açtı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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