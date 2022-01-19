Servis, tren yoluna devrildi: Yaralılar var

Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre, 15 kişi yaralandı.

İşçileri taşıyan sürücüsü henüz öğrenilemeyen 71 S 0281 plakalı midibüs, Millet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak tren yoluna devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 15 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.