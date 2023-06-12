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Kırıkkale'de sel sularına kapılan 21 küçükbaş öldü

Kırıkkale'de etkili olan sağanak yağış, birçok ilçe ve köyde su baskınlarına neden oldu. Kevenli köyünde dağdan gelen sel suları nedeniyle duvarı yıkılan ahırda bulunan 21 küçükbaş hayvan suya kapılarak öldü

Giriş: 12.06.2023 - 06:02 | Güncelleme: ABONE OL
Kırıkkale'de sel sularına kapılan 21 küçükbaş öldü
DHA

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde sel suları nedeniyle duvarı yıkılan ahırda bulunan 21 küçükbaş hayvan sele kapılarak öldü.

DHA'nın haberine göre; Keskin ilçesine bağlı Kevenli köyünde dağdan gelen sel suları nedeniyle duvarı yıkılan ahırda bulunan 21 küçükbaş hayvan sele kapılarak öldü.

Balışeyh ilçesine bağlı Kırlangıç köyünde öğleden sonra aniden başlayan sağanak yağışın ardından köyün içerisinden geçen derenin taşması sonucu sel sularıyla bazı bahçe duvarları yıkıldı. Köydeki bazı ekili araziler ve bahçeler de sel suları altında kalarak zarar gördü.

Turhanlı köyünde de kuvvetli yağışın ardından derelerden akan sel, tarım arazilerine zarar verdi. Şiddetli sağanak Sulakyurt ilçesinde de etkili oldu.

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