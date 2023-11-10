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        Haberler Gündem Kırıkkale'de 'sahte' avukat hakkında soruşturma

        Kırıkkale'de 'sahte' avukat hakkında soruşturma

        Kırıkkale'de sahte avukat T.G. isimli kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 00:29 Güncelleme: 10.11.2023 - 00:30
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        'Sahte' avukat hakkında soruşturma
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        Kırıkkale Barosu, herhangi bir kaydı bulunmadığı halde kendisini avukat olarak tanıtarak, avukatlık bürosu açtığı öne sürülen şüpheli T.G. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        Bunun üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, T.G. hakkında soruşturma başlattı. DHA'nın haberine göre; şüphelinin herhangi bir duruşmaya katılmadığı öğrenildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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