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Kırıkkale'de ölümlü kaza

Kırıkkale'de yolun karşısına geçmek isteyen 52 yaşındaki kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Giriş: 11.05.2023 - 00:19 | Güncelleme: ABONE OL
Kırıkkale'de ölümlü kaza
Otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı
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AA

Kırıkkale'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

B.M. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Kırşehir karayolunun Yenimahalle Mezarlığı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan P.D'ye (52) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü B.M. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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