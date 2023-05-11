Otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı

Kırıkkale'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

B.M. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Kırşehir karayolunun Yenimahalle Mezarlığı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan P.D'ye (52) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü B.M. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.