DHA

Olay, saat 12.30 sıralarında, Hüseyin Kahya Mahallesi 615'inci Sokak'ta meydana geldi. Murat D.'ye, caddeden motosikletiyle geçerken, kimliği belirsiz kişi tarafından tüfekle ateş edildi. Bacağından vurulan Murat D., motosikletin kontrolünü kaybederek yola savruldu. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Murat D., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Murat D., ilk ifadesinde, saldırganı daha önce görmediğini belirterek, saldırının nedenini anlamadığını söyledi.

Öte yandan polisin çalışması sonucu kimliği tespit edilen Murat B. ise kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.