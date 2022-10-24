M.K. (51) idaresindeki minibüs, Alparslan Türkeş Bulvarı Osmangazi Kavşağı'nda R.E'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücü M.K. ile kamyonette bulunan bir yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.