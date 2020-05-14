Kırıkkale'de minibüs devrildi: 7 yaralı

Hıdır Kaymaz yönetimindeki 71 KA 991 plakalı yolcu minibüsü, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Keskin girişinde aracın lastiğinin patlaması sonucu refüjdeki ağaca çaparak karşı şeride devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Hüseyin Dağ, Mehmet Demir, Şerafettin Baş, Duran Ulukaya, Niyazi Erşahin ve Şuayip Korkmaz yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan kara yolunun Kırıkkale istikameti, aracın yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.