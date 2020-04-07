Kırıkkale'de kumar oynarken yakalananlara koronavirüs tedbirlerine uymama cezası da kesildi

Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir dernekte kumar oynandığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, derneğe operasyon düzenledi.

Operasyonda, içerideki 14 kişiye "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranış" suçundan adli işlem yapılırken Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı hareket etmek suçundan toplam 44 bin 100 lira para cezası kesildi.