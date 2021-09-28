Kırıkkale'de Kovid-19 vakaları ve yoğun bakımlardaki hasta sayısı arttı

Birinci doz aşı oranı yüzde 82,7, ikinci doz aşılama oranı ise yüzde 69,4 olan Kırıkkale'de, günlük yaklaşık 170 kişinin PCR testi pozitif çıkıyor.
İl genelinde yaklaşık 2 bin 500 Kovid-19 hastasının bulunduğu kentte, İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri de denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi sorumlusu ve halk sağılığı uzmanı Dr. Zeynep Kırdı Harbawı, AA muhabirine, kentte aşı konusunda sağlık kuruluşlarının yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.
Gerek Kırıkkale gerekse çevre illerden gelen vatandaşlar için yoğun bir aşılama çalışması yürütüldüğünü anlatan Harbawı, şöyle konuştu:
"İlimizde 1. doz aşılama oranımız yüzde 82'nin, 2 doz aşı oranımız ise yüzde 69'un üzerine çıktı. İkinci doz aşıda da mavi kategoriye çok yaklaşmış durumdayız. Ancak buna rağmen vaka sayılarımızda artış görüyoruz. Vatandaşlarımızın salgın kuralları içerisinde yer alan maske, mesafe ve hijyen konularını aşılamaların atması dolayısıyla biraz geri planda bıraktığını görüyoruz. Biz hem aşılanmalıyız hem de salgın kurallarına mümkün olduğunca devam etmeliyiz."
Harbawı, Sağlık Bakanlığının son açıkladığı verilere bakıldığında Kırıkkale'de 100 bin kişide görülen vaka sayısının 433,08 olduğunu aktararak, şunları kaydetti:
"Hesapladığınız zaman bu da günlük yaklaşık 170 civarı bir vakaya denk geliyor. Dolayısıyla bunun ister istemez hastanelere ve yoğun bakımlara da yansımasını görüyoruz. Yalnız aşılama çalışmaları arttıkça tam aşılı vatandaşlarımızın yoğun bakımlarda daha az yer aldığını, aşısız ya da eksik aşılı olan vatandaşlarımızın daha çok yoğun bakımlarda olduğunu görüyoruz. Özellikle gençlerde daha fazla aşıya ilginin artmasını bekliyoruz ve istiyoruz."
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!