Kırıkkale'de Kovid-19 vakaları ve yoğun bakımlardaki hasta sayısı arttı

AA

Birinci doz aşı oranı yüzde 82,7, ikinci doz aşılama oranı ise yüzde 69,4 olan Kırıkkale'de, günlük yaklaşık 170 kişinin PCR testi pozitif çıkıyor.

İl genelinde yaklaşık 2 bin 500 Kovid-19 hastasının bulunduğu kentte, İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri de denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi sorumlusu ve halk sağılığı uzmanı Dr. Zeynep Kırdı Harbawı, AA muhabirine, kentte aşı konusunda sağlık kuruluşlarının yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

Gerek Kırıkkale gerekse çevre illerden gelen vatandaşlar için yoğun bir aşılama çalışması yürütüldüğünü anlatan Harbawı, şöyle konuştu:

"İlimizde 1. doz aşılama oranımız yüzde 82'nin, 2 doz aşı oranımız ise yüzde 69'un üzerine çıktı. İkinci doz aşıda da mavi kategoriye çok yaklaşmış durumdayız. Ancak buna rağmen vaka sayılarımızda artış görüyoruz. Vatandaşlarımızın salgın kuralları içerisinde yer alan maske, mesafe ve hijyen konularını aşılamaların atması dolayısıyla biraz geri planda bıraktığını görüyoruz. Biz hem aşılanmalıyız hem de salgın kurallarına mümkün olduğunca devam etmeliyiz."

Harbawı, Sağlık Bakanlığının son açıkladığı verilere bakıldığında Kırıkkale'de 100 bin kişide görülen vaka sayısının 433,08 olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Hesapladığınız zaman bu da günlük yaklaşık 170 civarı bir vakaya denk geliyor. Dolayısıyla bunun ister istemez hastanelere ve yoğun bakımlara da yansımasını görüyoruz. Yalnız aşılama çalışmaları arttıkça tam aşılı vatandaşlarımızın yoğun bakımlarda daha az yer aldığını, aşısız ya da eksik aşılı olan vatandaşlarımızın daha çok yoğun bakımlarda olduğunu görüyoruz. Özellikle gençlerde daha fazla aşıya ilginin artmasını bekliyoruz ve istiyoruz."