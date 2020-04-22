Kırıkkale'de Kovid-19 ihlalleri belediyedeki otomasyon odasından takip ediliyor

22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Otomasyon Kontrol Odası'ndaki görevliler, koronavirüs önlemlerini ihlal ederek parklarda oturan, cadde ve sokaklarda sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları tespit ederek polis ve zabıta ekiplerine ihbar ediyor. Ekipler, daha sonra ihbarın yapıldığı bölgeye giderek vatandaşları uyarıyor.
Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürü Koray Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte ana arterler, parklar ve belediye tesislerinde 134 kameranın bulunduğunu söyledi.
Otomasyon Kontrol Odası'ndaki personelin 24 saat esasıyla kameradan takip yaptığını anlatan Arslan, "Özellikle koronavirüs salgını dolayısıyla 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve 20 yaş altı gençlerimizin sokağa çıkmaları yasaklanmış durumda. Bu gruba giren vatandaşlarımız, sokağa çıktıkları tespit edilirse emniyet ve zabıta ekiplerimiz tarafından uyarılıyor. Kurallara uymayanlar öncelikle uyarılıyor ardından gerekli cezai işlemler uygulanıyor." diye konuştu.
Arslan, ayrıca Kovid-19'la mücadele kapsamında kent merkezinde Valilik ve belediye tarafından 3 noktada belirli saatlerde maske dağıtımı gerçekleştirildiğini ifade etti.
Özellikle pazar alanlarında ciddi önlemler aldıklarını dile getiren Arslan, vatandaşların pazara girerken ateşlerinin ölçüldüğünü, maske dağıtıldığını ve pazarda tezgah aralarında sosyal mesafenin korunduğunu kaydetti.
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