07 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kırıkkale'de oturan evli ve 2 çocuk babası zabıt katibi Ömer Doğan, bir hafta önce sabah saatlerinde işe gitmek için Sanayi Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Mesai saatleri içinde Kırıkkale Adliyesi'ne gelen Doğan, saat 10.00 sıralarında dışarı çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ve polis ekipleri, çevredeki mobese kameralarını inceledi. Yapılan inceleme üzerine Doğan'ın Balışeyh ilçesine bağlı Dikmen köyüne gittiğini tespit edildi. Köyde yapılan aramada Doğan'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
DHA'nın haberine göre Ömer Doğan'ı arama çalışmaları 7'nci gününde devam ediyor. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 50 asker, Balışeyh ilçesinde ve Dikmen köyü ile Yeniçıkan mevkiinde arama çalışmalarını sürdürüyor. Jandarmaya ait kadavra köpekleri 'Mavi', 'Konuk' ile iz takip köpeği 'Oyuk'un da katıldığı çalışmalarda bugün drone da kullanıldı. Ancak şu ana kadar yapılan çalışmalarda Ömer Doğan'ın izine rastlanılmadı.
5 YIL ÖNCE KAYBOLAN 2 YEĞENİ ÖLÜ BULUNDU
Bu arada Ömer Doğan'ın yeğenlerinin de 5 yıl önce çobanlık yaparken Dikmen köyünde kaybolduğu öğrenildi. Av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü tespit edilen Furkan Doğan'ın (14) cesedinin 1 gün sonra köyün çıkışında, Murat Doğan'ın (20) cesedinin ise 17 gün sonra bulunduğu belirtildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!