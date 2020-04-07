Kırıkkale'de kavga eden 4 kişiye "sosyal mesafe" cezası

AA

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararlara uymayarak, kamu sağlığını hiçe sayanlara cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Delice ilçesine bağlı Tekke köyünde salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlere ve uyarılara aldırış etmeyerek kavga eden 4 kişiye jandarma ekiplerinin müdahale ettiği belirtilen açıklamada, ekiplerin olaya karışanlara adli işlemin yanı sıra, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında halk sağlığını tehlikeye soktukları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 3 bin 150'şer lira ceza verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Kırıkkale'den Çelebi ilçesine yolcu taşımacılığı yapan bir minibüsü durduran jandarma ekiplerinin, yüzde 50 oranında yolcu taşıması gerekirken tüm koltuklara yolcu alarak kurallara uymayan sürücüye de 3 bin 150 lira ceza yazıldığı aktarıldı.

Araç içerisindeki yolcuların uyarıldığı belirtilen açıklamada, fazla yolcuların başka bir araçla ilçeye gitmelerinin sağlandığı kaydedildi.