Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı



Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5'i çocuk 7 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi 692. Sokak'taki evde yaşayan aynı aileden Afganistan uyruklu Hacı Neva (8),Muhibullah (35),Raif (6),Recebullah (11),Belkız (3),Faysal (5) ve Masomeh Kurbanali (32) rahatsızlandı.

İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, 7 kişiyi kentteki hastanelere kaldırdı.

Ailenin kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.