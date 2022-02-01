Kırıkkale'de karbonmonoksit gazı zehirlenmesi

DHA

Olay, saat 01.30 sıralarında ilçeye bağlı Çerikli Kasabası Yerlikent Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı evde yaşayan Mürşide Bağcı (79), Tuğba Bağcı (31), Recep Aslan Bağcı (13), Erdem Bağcı (5), Mürsel Doğruöz (56), Çiler Doğruöz (56), Demet Demirel (32), Eymen Said Demirel (5) ve Elif Yağmur Demirel (3), gece saatlerinde rahatsızlandı.

Fenalaşan aile üyelerinin ihbarı üzerine eve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, evde yaptıkları kontrolde evdeki 9 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Zehirlenen 9 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.