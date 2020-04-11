Kırıkkale'de karantinada kalanlara doğum günü sürprizi ve moral etkinliği

11 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fransa ve Katar'dan getirilen biri bebek 309 kişi Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu ve Hamidiye Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Katar'dan gelen ve Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Aylin Şençift (25) ile Kadir Yüncer (29) için yurt görevlileri doğum günü pastası hazırlattı.
Tulumlu ve maskeli görevliler, pasta üzerindeki mumları yakarak Şençift ve Yüncer'in kapısını çaldı. Görevliler bu kişilerin doğum günlerini kutladı ve hediye verdi.
Şençift, çok şaşırdığını ve pastayı ailesinin gönderdiğini zannettiğini belirterek görevlilere teşekkür etti.
Yüncer de görevlilere sürprizlerinden dolayı teşekkür etti.
Öte yandan yurtta kalan vatandaşlara Gençlik ve Spor Bakanlığınca gönderilen kitaplar ile yurt idaresi tarafından Türk bayrağı hediye edildi. Kitapların arasına sorumlu başhekim tarafından kaleme alınan Kırıkkale ve süreci anlatan bir de mektup konuldu.
Ayrıca yurt görevlileri ve sağlık çalışanlarınca yurt bahçesinde vatandaşlar için moral etkinliği düzenlendi.
"Ankara'nın bağları", "Memleketim" ve "Ölürüm Türkiyem" adlı şarkıların çalındığı moral etkinliğine katılanlar da ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik etti.
Görevliler daha sonra "Ölürüm Türkiyem" şarkısı eşliğinde açtıkları büyük Türk bayrağı ile yurdun bahçesinde yürüdü. Bu sırada yurttaki vatandaşlar, "Türkiye büyüktür, büyük kalacak" sloganı attı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!