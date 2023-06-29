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Kaçan toplarını almak için Kızılırmak'a giren 3 çocuk kayboldu

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde oynadıkları topları Kızılırmak'a düşen yaşları 14 ile 15 arasındaki 3 Irak uyruklu çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Ekiplerin başlattığı arama çalışmaları sürüyor

Giriş: 29.06.2023 - 15:19 | Güncelleme: ABONE OL
Kırıkkale'de kaçan toplarını almak için Kızılırmak'a giren 3 çocuk kayboldu
AA

Kırıkkale'de kaçan toplarını almak için Kızılırmak'a girdikten sonra suda kaybolan 3 çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bahşılı ilçesinde oynadıkları topları Kızılırmak'a düşen Irak uyruklu 3 çocuk, suya girdi.

Çocukların bir süre sonra gözden kaybolması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Yaşları 14 ile 15 arasındaki 3 çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

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