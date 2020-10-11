Kırıkkale'de kaçak içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

AA

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkol satışı yapıldığı ihbarı üzerine, Musa E. ve Ali İhsan E'nin iş yeri ve ikametlerine operasyon düzenledi.

Aramalarda, 59 tabanca fişeği, 2 kilo 900 kilogram ham anason olduğu değerlendirilen bitki, alkollü içki olduğu değerlendirilen sıvı, alkol kiti, etil alkol ve 9 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ali İhsan E. hakkında adli işlem başlatıldı.