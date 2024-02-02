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        Haberler Gündem Güncel Ankara-Kırıkkale demiryolunda tren raydan çıktı! - Son dakika haberler

        Kırıkkale'de istinat duvarı yıkılınca tren raydan çıktı!

        Kırıkkale'de korkutan bir kaza meydana geldi. Kentte yıkılan bir istinat duvarının parçaları rayların üzerine devrildi. Bu sırada bölgeden tren parçalara çarpıp devrildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 09:29 Güncelleme: 02.02.2024 - 09:57
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        İstinat duvarı yıkılınca tren raydan çıktı!
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        Kırıkkale’de istinat duvarının yıkılması sonucunda rayların üzerine akan dolgu malzemesine çarpan yük treni raydan çıktı.

        İHA'nın haberine göre olay, Kırıkkale’de bulunan Ankara-Kırıkkale demiryolunda meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, tren rayları üzerinde bulunan istinat duvarının yıkılması sonucunda dolgu malzemesi rayların üzerine aktı.

        Dolgu malzemesine çarpan bir tren raylardan çıktı. Trenin lokomotifi devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        #son dakika
        #Kırıkkale
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