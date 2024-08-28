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        Haberler Gündem Güncel Kırıkkale'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı | Son dakika haberleri

        Kırıkkale'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

        Kırıkkale'de işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 10:43 Güncelleme: 28.08.2024 - 10:45
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          Y.D. idaresindeki işçi servisi, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Bahşılı ilçesi yol ayrımında, H.B'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

        • 2

          Kazada, araçlarda bulunan M.B, İ.A, B.B, B.A, B.A.C, G.B, V.C.G, C.Ç, Y.U, A.Ç. ve M.Z.B. yaralandı.

          İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

          Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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          Öte yandan, Kırıkkale-Samsun kara yolu Yüksek İhtisas Hastanesi karşısında da kontrolden çıkan otomobil su kanalına devrildi.

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          Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.

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