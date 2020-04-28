Kırıkkale'de iş yerinden deterjan hırsızlığı güvenlik kamerasında

AA

Tepebaşı Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda temizlik ürünlerinin satıldığı iş yerine giren 3 kadından şüphelenen iş yeri sahibi Halil İbrahim Soyalp, kadınlar ayrıldıktan sonra güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde kadınlardan birinin kendisini oyalarken diğer ikisinin deterjan çaldığını fark eden Soyalp, polise ihbarda bulundu.

Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kadının iş yeri sahibini oyalarken iki kadının raftan deterjan çaldığı ve başka bir raftan deterjan çalmaya çalışırken ürünleri düşürdüğü anlar yer alıyor.