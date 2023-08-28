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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kırıkkale'de ırmağa giren çocuk boğuldu

        Kırıkkale'de serinlemek için ırmağa giren çocuk hayatını kaybetti

        Kırıkkale'de 17 yaşındaki Ebubekir T., serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta boğularak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 20:13 Güncelleme: 28.08.2023 - 20:13
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        Kırıkkale'de ırmağa giren çocuk boğuldu
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesi Doğanay Mahallesi'nde serinlemek için Kızılırmak'a giren Ebubekir T.'nin (17) bir süre sonra akıntıya kapıldığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri yönlendirildi.

        Su altı arama ve kurtarma görevlisi tarafından nehirden çıkarılan Ebubekir T., ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Ebubekir T., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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