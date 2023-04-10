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Kırıkkale'de iki yabancı uyruklu arasında bıçaklı kavga

Kırıkkale'de iki yabancı uyruklu kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda göğsünden bıçaklanan kişi ağır yaralanırken şüpheli, polis ekiplerince yakalandı

Giriş: 10.04.2023 - 01:39 | Güncelleme: ABONE OL
Kırıkkale'de iki yabancı uyruklu arasında bıçaklı kavga
İki yabancı uyruklu arasında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
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AA

Kırıkkale'de çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen Irak uyruklu S.M.S.A. ile Özbekistan uyruklu A.U. arasında Cumhuriyet Meydanı'nda çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

A.U, kavga sırasında S.M.S.A'yı göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan S.M.S.A, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kent merkezinde yakalandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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