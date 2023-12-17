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        Haberler Gündem Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

        Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

        Kırıkkale'de, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 03:55 Güncelleme: 17.12.2023 - 03:55
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        Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
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        Kırıkkale'de Gökmen Ç. idaresindeki 66 KP 833 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta kavşağında, Osman Ynin kullandığı 71 AAC 113 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücülerden Gökmen Ç. ile araçlardaki Eslem K, İlayda K, Fatma Ç, Berat Eren Ç, Ceren Ç, Abdullah Ç, Aslı Y. ve Ercan Y. yaralandı.

        Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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