Murat Bostancı idaresindeki 40 EH 237 plakalı otomobille Onur Erkan'ın kullandığı otomobil, Kaman-Karakeçili kara yolu İğdebeli kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti.