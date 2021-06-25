Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 6 yaralı

Yusuf Y. (44) yönetimindeki 34 CHB 306 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Hurdalık Kavşağı'nda, Hayrettin D. idaresindeki 54 AV 918 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücülerden Yusuf Y. ile araçlarda bulunan Muhammet Sadık D. (16),Fadime D. (6),Melisa D. (20),Nurbanu D. (14) ve Ferdi A. (44) yaralandı.

Ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.