Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk, 6 yaralı
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı
Kaza, öğle saatlerinde Karakeçili kavşağında meydana geldi.
E.K. idaresindeki otomobil ile F.Ö. (44) kontrolündeki otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda H.Ö. (40), M.Y.Ö. (11), A.F.Ö. (13) ve E.K. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü E.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.