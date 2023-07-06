Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı
Kırıkkale'de iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.
AA'nın haberine göre; H.S. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Kırşehir karayolu Keskin kavşağında A.Y'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü A.Y. ile araçlardaki biri çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.