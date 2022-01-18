İki gündür haber alınamıyordu, arkadaşları ölü buldu

Kırıkkale merkezdeki Osmangazi Mahallesi 1885. Sokak'taki 2 katlı müstakil evde tek başına yaşayan F.C'den (38) iki gündür haber alamayan arkadaşları eve geldi.

Evin penceresinden baktıklarında F.C'yi hareketsiz gören arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde F.C'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

AA'nın haberine göre; cesedin yanında uyuşturucu alımında kullanılan bazı malzemeler bulundu. F.C'nin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna götürüldü.