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        Haberler Gündem Kırıkkale'de farklı suçlardan aranan 7 firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de farklı suçlardan aranan 7 firari hükümlü yakalandı

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde firarilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yakalanan hükümlüler cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 19:29 Güncelleme: 23.01.2024 - 19:29
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        7 firari hükümlü yakalandı
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        Kırıkkale'de farklı suçlardan aranan 7 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde firarilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslerde düzenlenen operasyonlarda, 49 yıl 8 ay, 32 yıl 2 ay, 21 yıl 4 ay, 4 yıl 2 ay, 2 yıl 5 ay, 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 bin lira adli para cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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        #Kırıkkale
        #Firari hükümlü
        #haberler
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