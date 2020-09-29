Kırıkkale'de esnafa Azerbaycan'a destek için bayrak dağıtıldı

AA

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindeki görevliler, Zafer Caddesi'nde ziyaret ettikleri esnaf ile vatandaşlara, Türk ve Azerbaycan bayrağı hediye etti.

Saygılı, gazetecilere yaptığı açıklamada, esnafın, dağıttıkları bayrakları iş yerine astığını belirtti.

İşgalci Ermenistan'ı protesto ettiklerini anlatan Saygılı, şöyle konuştu:

"Azerbaycan'ın her daim yanındayız. Biz tek millet iki ayrı devletiz. Tüm dünyanın da işgalci Ermenistan'a karşı tepkilerini göstermelerini istiyoruz. İnşallah yine kazanan Azerbaycanlı kardeşlerimiz olacak ve işgal edilen topraklardan Ermenistan'ı çıkarıp atacaklardır. Şu bilinmelidir ki Azerbaycan ve Türkiye kardeştir. Can Azerbaycan'dır bizim için. Sonuna kadar da onların yanında olmaya devam edeceğiz."

Bayrak dağıtımına, esnaf ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.