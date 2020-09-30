Kırıkkale'de Çelebi Süt İşleme Tesisi yeniden faaliyete geçiyor

İşletme önünde düzenlenen törende, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kırıkkale Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı, Türkiye Halk Bankası ve Çelebi Belediyesi yetkililerinin katılımıyla protokol imzalandı.Vali Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada, iki yıldır ilmek ilmek dokunarak bu aşamaya gelindiğini söyledi.Tesisin açılmasında katkısı olan bütün kurumlara teşekkür eden Sezer, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yerelde uygulandığı örnek projelerden biri. Gerçekten herkes elini taşın altına koydu. Adalet ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, yereldeki temsilcilerine çok teşekkür ediyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelimiz de yoğun bir şekilde çalıştı. Onların da hakkını unutmamak lazım. İnşallah bundan sonra da buranın sürdürülebilir olması için elimizden geleni yapmaya çalışacağız." diye konuştu.Programa, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Adalet Bakanlığı Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu Başkanı İhsan Özgür Çetin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ergin Kaya, Kaymakam İzzet Cem Eser, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, Çelebi Belediye Başkanı Yaşar Erdemir, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, AHİKA Genel Sekreteri Bekir Varol ile vatandaşlar katıldı.Günlük 50 ton süt işleme kapasitesine sahip tesisin, onarımın ardından kısa sürede faaliyete geçeceği öğrenildi.
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