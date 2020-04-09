Kırıkkale'de cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor

AA

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüsün yayılımını engellemek üzere çalışmalarına devam eden Kırıkkale Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Mist Blower araçla başta Cumhuriyet Meydanı, Atatürk ve Alparslan Türkeş Bulvarı olmak üzere kentteki diğer cadde ve sokaklar dezenfekte edildi.

Belediye ekipleri, dezenfeksiyon çalışmalarının ardından tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzemesi atıklarının yere atılmaması için kentin birçok noktasına atık kutuları yerleştirdi.

Öte yandan Kırıkkale Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sanayi sitesinde maske dağıttı.