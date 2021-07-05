AA

Sanayi Mahallesi TIR Yolu kenarında boş arazide bir erkeğin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde isminin E.B. (45) olduğu belirlenen kişinin göğsü ve gövdesinden tabanca ve kesici aletle yaralanarak öldürüldüğü tespit edildi.

E.B'nin cenazesi, incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen F.Ş'yi gözaltına aldı.