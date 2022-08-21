Kırıkkale'de balkondan düşen genç ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki evlerinin birinci katında balkonda boya yapan Ahmet S. (20), dengesini kaybederek toprak zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan genç, 112 Acil Servis ekibince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.