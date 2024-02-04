Kırıkkale'de aranan 8'i hükümlü 15 kişi yakalandı
Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli suçlardan aranan zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 8 ay ile 45 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulanan 8 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.