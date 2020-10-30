Kırıkkale'de 990 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tütün kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Kente sahte makaron ve kaçak tütün getirileceği bilgisine ulaşan ekipler, şüpheli B.B'nin kullandığı aracı kent girişinde durdurdu.

Araçta, 100 koli halinde toplam 990 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.B. hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ile "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu"na muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.