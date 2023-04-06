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Kırıkkale'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kırıkkale'de bir araçtan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Giriş: 06.04.2023 - 18:46 | Güncelleme: ABONE OL
Kırıkkale'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Kırıkkale'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı
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AA

Alınan bilgiye göre, Y.İ. (73), hafif ticari aracını, Yuva Mezarlığı yanına park ederek mezarlık ziyaretine gitti.

Bir süre sonra aracının yanına gelen ve sağ arka camının kırılarak koltuktaki dizüstü bilgisayarın bulunduğu çanta ile bazı evraklarının olmadığını tespit eden Y.İ, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, yaptığı çalışmanın ardından hırsızlık zanlıları olduğu belirlenen D.Y. (27), M.M. (15) ve Ş.Ş'yi (16) kent merkezinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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