Kırıkkale'de 2 trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

Burhan Ünver idaresindeki 06 BME 305 plakalı otomobil, Çullu Caddesi'nde, Abdullah Tekin'in kullandığı 71 AAN 307 plakalı pikap çarpıştı.Kazada, otomobildeki Yaren (15),Şerife (63),Aynur (29),Bedirhan (13) ve Eslem İkra Ünver (2) yaralandı.Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı'ndaki kazada ise Elif Özbek (25) idaresindeki 18 AG 350 plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda trafik ışıklarında bekleyen Yaşar Dündar'ın kullandığı 71 AAG 713 plakalı minibüse çarptı.Kazada araçta sıkışan Özbek, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılarak sağlık ekibince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

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