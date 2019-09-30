Kaza, öğle saatlerinde Karakeçili ilçesi Konya-Kulu yol ayrımında meydana geldi. Ali İhsan Abaş (60) yönetimindeki 01 TY 572 plakalı otomobil ile Emir Balım (23) yönetimindeki 27 KB 101 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte, Almina Abaş (4),Birgül Abaş (35),Perihan Abaş (60),Hatice Caymaz (51),Doğan Caymaz (47),Ümran Gül (46),Özlem Akgönül (23),Ahmed Muhammed Evren (18) ve Burcu Balın (22) yaralandı. Yaralılar kazanın ardından olay yerine gelen ambulanslar ile Karakeçili Devlet Hastanesi ile Kırıkkale'de bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Perihan Abaş, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.