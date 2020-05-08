Kırıkkale'de 14 kişi, jandarmanın tali yol uygulamasından kaçamadı

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere ilişkin denetimler devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'dan Kırıkkale'ye giriş yapılabilecek tali yollar üzerinde uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamada, Kırıkkale'ye seyahat izin belgeleri olmadan geldikleri tespit edilen 14 kişiye 19 bin 278 lira para cezası verildi.