Kırıkkale'de 129 araç trafikten men edildi

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 4-10 Aralık tarihleri arasında il genelinde trafik denetimleri yapıldı.

Denetimlerde toplam 8 bin 255 araç kontrol edilirken, bunlardan 3 bin 968'i ticari araç, 3 bin 68'i ise yük taşımacılığı yapan araçlardan oluştu.

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Trafik güvenliğini sağlamak ve muhtemel riskleri önlemek amacıyla yapılan denetimlerde çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle işlem yapılan 129 araç trafikten men edildi.

Yapılan açıklamada, trafik kurallarına uyulmasının hem bireysel güvenlik hem de toplumsal huzur açısından büyük önem taşıdığı belirtilerek, denetimlerin aralıksız süreceği ifade edildi.