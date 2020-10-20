Kırıkhan'da çiftçilere nar fidesi dağıtıldı - HATAY

AA

Delibekirli Mahallesi'nde düzenlenen fide dağıtım törenine Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Temizkan ve vatandaşlar katıldı.

Milletvekili Yayman, burada yaptığı konuşmada Amanosların kırsalında sebze ve meyve üretiminin artması için yeni sulama göleti yapılacağını söyledi.

Yılanlı Mahallesi'nde yapılması planlanan göletle birçok mahalle toprağının suya kavuşacağını belirten Yayman, "Burada bulunan Delibekirli, Arkıtça, Yılanlı ve Karataş Çamseki mahallelerinin topraklarını suyla buluşturacağız. Bu barajın yapımının ardından bölgede daha meyve ve sebze ekilecek." dedi.Konuşmaların ardından çiftçilere dağıtılan 1500 nar fideleri belirlenen alanlara dikildi.