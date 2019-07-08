"Pazar günü Yunanistan mavi olacak. Gökyüzünün mavisi, denizin mavisi. Pazar günü oy vereceğiz ve Pazartesi günü yeni bir sayfa açacağız"

Perşembe günü Atina'da coşkulu bir kalabalığa seslenen Yeni Demokrasi'nin lideri Kiriakos Miçotakis'in bu sözleri gerçeğe dönüştü. Neredeyse 10 yıldır derin ekonomik kriz ve krizin sonuçlarıyla mücadele eden Yunanistan'da yapılan erken seçimler merkez sağın yeniden dirilişine sahne oldu ve komşuda yeni bir sayfa açıldı.

Seçimi oyların yüzde 39.85'ini alan Miçotakis'in Yeni Demokrasi partisi kazanırken, 2015'te iktidara gelen Çipras'ın SYRZIA'sı ise oyların yüzde 31.53'ünü alarak ana muhalefet partisi oldu. Yeni Demokrasi, Yunan parlamentosundaki 300 sandalyenin 158'ini kazanaırken, Yunan medyası Miçotakis'in sandıktan 'mutlak hakimiyet' çıkardığı yorumları yaptı.

Yunanistan'ın yeni başbakanı Kiriakos Miçotakis bugün önce yemin etti, sonra görevi Çipras'tan teslim aldı.

MİÇOTAKİS: ESKİ İSİM YENİ LİDER

Yunanistan'ın yeni başbakanı Miçotakis'in ülke liderliğine giden hikayesi 1968 yılında ülkenin en güçlü siyasi ailelerinden birinin en küçük çocuğu olarak doğmasıyla başladı. Yunanistan'daki Albaylar Cuntası tarafından sevilmeyen baba Miçotakis, ailesiyle birlikte henüz en küçük oğlu 3 aylıkken önce Türkiye'ye ardından da Fransa'ya kaçmıştı. 1974'te cuntanın yıkılmasıyla Yunanistan'a dönen Miçotakis ailesi ülkenin en güçlü siyasi ailelerinden birine dönüştü.

Zira Miçotakis'in babası Konstantinos Miçotakis, 1990-1993 yılları arasından başbakanlık yapmış, ablası Dora Bakoyannis Dışişleri Bakanlığı yeğeni ise Atina Belediye Başkanlığı gibi önemli görevlerde yer almıştı.

Tıpkı Yeni Demokrasi'nin kurucusu olan ve Yunanistan'a 4 dönem başbakanlık yapan Konstantinos Karamanlis ile 2004-2009 yılları arasında liderliğe soyunan yeğeni Kostas Karamanlis gibi, iki nesilden Miçotakis soyadını taşıyan iki ayrı kişi de başbakanlık koltuğuna oturmayı başardı. Ülke benzer şekilde Yorgo Papandreu, baba Papandreu ve dede Papandreu'nun iktidarlarını da görmüştü.

Kimi yorumcular Yunanistan siyasetindeki aile geleneğini ABD'deki Kennedy'lere benzetse de hakim görüş bu kadar iyimser değil. Zira birçok seçmen, ülkenin içine düştüğü finansal durum ve hakimiyet mirası gibi konularda Yunan siyasetinde etkili olan aileleri suçluyordu. Bu memnuniyetsizlikten en çok fayda sağlayan kurumlardan biri olan SYRZIA 2015'te iktidara gelirken Yunan siyasetinde bir devrim havası esmesinin temel sebeplerinden biri de buydu.

AİLE BAĞLARINA MESAFE

2004'te partisinden milletvekili seçilen ve 2013 ile 2015 yılları arasında Samaras hükümetinde bakanlık yapan 51 yaşındaki Miçotakis, partisi bir yıl içerisinde 2 seçim ve 1 referandum kaybedince Ocak 2016'da parti liderliğine soyunmuş ve doğrudan Aleksis Çipras'ın hedef tahtasına koymuştu. Ekonomik gelişimin yavaş olması nedeniyle Çipras'ı sert bir şekilde eleştiren Miçotakis, Makedonya ile yapılan isim anlaşmasından doğan memnuniyetsizliği de geniş kitlelerin desteğini kazanmak için kullandı.

Seçim kampanyası sürecinde Miçotakis aile bağları konusundaki tartışmalarda net bir tavır ortaya koydu. Yunan lider yolsuzluk ve nepotizme karşı sert bir duruş sergileyeceğini söylerken, kız kardeşini veya başka aile üyesini resmi görevlere atamayacağını belirtti. 2017'de ülkenin en uzun süre hizmet eden milletvekili olan Yeni Demokrasi vekili Yiannis Tragakis istifa ederek koltuğunu oğluna bırakacağını açıkladığında bu hamleyi engelleyen de Miçotakis olmuştu.

Avrupa Parlamentosu seçimlerine giderken Miçotakis, ülkede merkez sağ ve aşırı sağı kendi arkasında toplayacak politikalar izledi ve bunda da başarılı oldu. Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından Çipras erken genel seçim ilan ederken, Miçotakis kullandığı kampanya dilini yumuşatarak daha kapsayıcı bir profil çizmeye başladı. Zafer konuşmasında 'Bütün Yunanlıların başbakanı olacağım' diyen Miçotakis SYRZIA'nın iktidarına son vererek, partisini yeniden iktidara taşımayı başardı ve tabi ki Miçotakis soyadını da...

SYRZIA NEDEN KAYBETTİ, MİÇOTAKİS NE VADEDİYOR?

Çipras'ın SYRZIA'sı 2015'te iktidara gelirken, Yeni Demokrasi hükümetini kurtarma paketleri ve tasarruf politikaları nedeniyle keskin bir şekilde eleştirerek iktidara gelmiş ancak Çipras göreve geldikten bir süre sonra ülkenin içerisinde bulunduğu çetin koşulları kabul etmek zorunda kalmıştı. Düzen karşıtı bir çizgi izleyerek iktidara oturan SYRZIA'nın kurtarma paketlerine devam etmesi ve Yunanistan'ın ekonomik buhrandan çıkamaması özellikle genç seçmende hayal kırıklığına neden oldu.

Yunan adalarına göçmen akını ve buralarda bulunan mülteci kampları ile Makedonya ile yapılan isim anlaşması Çipras hükümetine desteğin düşmesinin en önemli nedenleri arasında gösteriliyor. Öte yandan geçtiğimiz yıl Atina'da yaşanan ölümcül yangın ve yangının idaresinde gösterilen kötü yönetim de Çipras hükümetine yönelik eleştirilerin artmasına neden olmuştu.

Yeni Demokrasi, Yunan seçmeni tarafından ekonomik krizin nedenlerinden biri olarak gösterilmesine karşın Miçotakis bu algıyı yıkmayı başararak partisini iktidara taşıdı. Refahı arttırma sözü veren Miçotakis'in başlıca vaatleri vergileri düşürmek ve özelleştirmelerin önünü açarak ekonomik durumu düzeltmekti.

TÜRKİYE HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Dış politikada ise Yeni Demokrasi'nin SYRZIA'ya yönelik daha sert bir tutum sergilemesi bekleniyor. Özellikle Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler Yunanistan'ın dış politika ajandasının üst sıralarında kendine yer bulurken, Miçotakis daha önce SYRZIA politikalarına destek vermiş Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırım uygulanması çağrısı yapmıştı.

Ancak Yeni Demokrasi'nin Türkiye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler konusunda net bir resim verdiğini söylemek mümkün değil. Zira Miçotakis seçim çalışması boyunca ilginç bir şekilde Türkiye ile ilgili fazla bir şey söylememiş ve yerel meseleler üzerine bir kampanya yürütmüştü. Bir gazetecinin Türkiye'nin 'hamle yapması durumunda' ne yapacağını sorması üzerine Miçotakis, "En kötü senaryo için hazırlanıyoruz. Bizim işimiz daima en kötü senaryoya hazırlanmaktır. Ve öyle de olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Miçotakis, 2017 yılında Ankara'ya bir ziyaret yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve dönemin Genelkurmay Başkanı Akar ile görüşmüştü

Seçim öncesi verdiği röportajlardan birinde hükümet değişikliğinin Türk-Yunan ilişkileri için bir fırsat olacağını söyleyen Miçotakis, "Hükümetteki değişimin Türk-Yunan ilişkilerinde dürüst bir yeniden başlangıç için bir şans olduğuna inanıyorum" demiş ancak bunun Türk tarafının yaklaşımına bağlı olacağını çünkü mevcut gerilimin Türkiye'nin agresif politikalarından kaynaklandığını savunmuştu.

Mülteci politikaları konusunda Çipras hükümetini sert bir şekilde eleştiren Miçotakis, göreve başlar başlamaz mülteci konusunu Türkiye ile hemen görüşeceğini belirtmiş ve Yunanistan'dan sığınma hakkı alamayan kişilerin derhal Türkiye'ye döneceğini ifade etmişti.