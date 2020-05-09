Kırgızistan’da halk törenlere katılamadı

AA

Başkent Bişkek'teki törene sadece Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev ve diğer bazı devlet yetkilileri katıldı.Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı, oluşturulan internet sitesine vatandaşların savaş gazisi yakınlarının fotoğraflarını ve bilgilerini yükleyerek, bayram kutlamasını sanal ortama taşıdı.